Zweiter Tag in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Geht zum letzten Mal bei einer Darts-WM an den Start: Raymond van Barneveld. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

London Nach dem Auftakt mit Michael van Gerwen stehen am Samstag bei der Darts-WM acht weitere Spiele an. Ex-Weltmeister Cross tritt an die Scheibe und auch Fünffach-Champ van Barneveld ist gleich gefordert.

Die ersten Pfeile sind geworfen, doch schon an diesem Samstag geht es weiter. Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London stehen acht Spiele der ersten und zweiten Runde auf dem Programm.

Vier am Nachmittag (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN), vier weitere folgen am Abend (ab 20.00 Uhr).

BARNEYS FINALE WM BEGINNT

Über 30 Jahre Darts und jetzt naht das Ende: Raymond van Barneveld tritt zum letzten Mal bei einer WM an. Der fünfmalige Champion aus den Niederlanden bekommt es zu Beginn mit Amerikas Außenseiter Darin Young zu tun. Meistert „Barney“ am späten Abend (22.00 Uhr) die Pflichtaufgabe zum Auftakt, trifft er in Runde zwei am kommenden Dienstag auf seinen Landsmann Jeffrey de Zwaan.

EX-CHAMP UNTER STROM

Auch für „Voltage“ Rob Cross beginnt das Abenteuer Alexandra Palace sehr früh. Der frühere Elektriker und amtierende Europameister ist nach dem Vorjahr, als er sich früh aus dem Turnier verabschiedete, gewarnt. Diesmal hat Cross die 400 000 Sieger-Pfund von vor zwei Jahren zu verteidigen und braucht dementsprechend zum Auftakt gegen Kim Huybrechts aus Belgien (23.00 Uhr) ein gutes Resultat.

65-JÄHRIGER AM BOARD