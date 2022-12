Nach Auftakt-Sieg bei Darts-WM in London : Cooler Gabriel Gaga Clemens fliegt kurz über Weihnachten zur Familie ins Saarland

Foto: Heiko Lehmann 75 Bilder Erfolg bei für Saarländer Gabriel Gaga Clemens in London

London Gegner überschütten Gabriel Gaga Clemens mit Lob nach seinem Auftakt-Sieg bei der Darts-WM in London. Der zeigte sich vor und nach dem Spiel extrem locker. Bevor es am 27. Dezember weitergeht, steht jetzt ein kurzer Heimataufenthalt an.