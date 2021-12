In London : Niederlange bei Darts-WM: Florian Hempel in dritter Runde ausgeschieden

Niederlange bei Darts-WM: Florian Hempel in dritter Runde ausgeschieden

In London

London Am deutschen Montag bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ist der Kölner Florian Hempel in der dritten Runde ausgeschieden.

Florian Hempel vergab am Nachmittag die große Chance auf das Achtelfinale, unterlag dem Australier Raymond Smith mit 1:4 in Sätzen und muss leider wieder die Heimreise antreten. Nach seinem sensationellen Sieg in der zweiten Runde gegen die Nummer fünf der Welt, den Belgier Dimitri Van den Bergh, fand Hempel gegen den 42-jährigen Australier nicht zu seinem besten Spiel. Der 31-jährige Kölner wirkte nervös und verlor im Best-of-vier-Sätze-Spiel gleich die beiden ersten Sätze deutlich.