Darts-Weltmeisterschaft Darts-WM: Chisnall wäre zweiter Gegner für Gabriel Clemens

„Chizzy“ gewann in London sein Zweitrundenmatch gegen den Schotten Cameron Menzies mit 3:1 und darf damit nach Weihnachten noch einmal in den Alexandra Palace kommen. Sofern Clemens am 22. Dezember sein Auftaktmatch erfolgreich bestreitet, würden sich Chisnall und Clemens in Runde drei duellieren.