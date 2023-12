London Gabriel Clemens schafft es bei Darts-WM in Runde drei

Man Lok Leung spielte bis zu diesem Zeitpunkt längst nicht so stark wie in seinem Erstrunden-Spiel, als er den niederländischen Shootingstar Gian von Veen aus dem Turnier warf. In dem Spiel warf Leung mit elf 180er-Würfen in der ersten Runde einen Turnier-Rekord bei der Darts-Weltmeisterschaft. Aber „Gaga“ machte es bei seiner sechsten WM-Teilnahme in Folge souverän und kontrollierte das Spiel.