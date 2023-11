Darts-WM Darts-Weltmeister Smith geht als Nummer eins in die WM

Darts-Titelverteidiger Michael Smith geht als Nummer eins der Welt in die nächste WM. Der Engländer kann seit dem Achtelfinal-Aus des Niederländers Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts nicht mehr von Platz eins verdrängt werden, wie aus dem PDC-Ranking hervorgeht. „Bully Boy“ Smith führt das Ranking seit seinem WM-Titel im Januar dieses Jahres an.