„Vielleicht gewinnen wir unseren ersten Titel zusammen“ „Gaga“ Clemens nimmt mit Kumpel den WM-Titel ins Visier

Mehrere Berichte in der Tagesschau, als Gast im Aktuellen Sportstudio, Einzug ins WM-Halbfinale von London: Gabriel Clemens hat in den vergangenen zwölf Monaten viel geschafft, womit er in seiner noch immer kurzen Karriere als Darts-Profi wohl nie gerechnet hätte. Läuft es in den kommenden Tagen ideal, könnte am Sonntag ein weiterer Meilenstein hinzukommen: Weltmeister im Team, an der Seite von Kumpel Martin Schindler. „Es ist super, wenn man mit dem eigenen Teampartner befreundet ist. Vielleicht gewinnen wir unseren ersten Titel zusammen“, sagte der 39-Jährige aus Saarwellingen.