Ausdehnung auf 40 Teams Darts-Team-WM als XXL-Turnier - „Um einiges interessanter“

Was die FIFA kann, zeigt nun auch der Darts-Weltverband PDC: Mit der Ausdehnung der Team-WM auf 40 Teams und der Einführung einer Gruppenphase wird das Turnier in Frankfurt am Main zu einer XXL-Veranstaltung. In zwölf Dreiergruppen geht es zunächst darum, wer überhaupt ins Achtelfinale kommt - duelliert wird sich nur noch im Doppel.