Weltmeisterschaft in London : Darts-Spielerin Sherrock: In Form kann ich jeden schlagen

Darts-Spielerin Sherrock: In Form kann ich jeden schlagen

Weltmeisterschaft in London

Fallon Sherrock trifft in der ersten Runde der Darts-WM auf den Engländer Steve Beaton. Foto: Gregor Fischer/dpa

Großbritannien Darts-Spielerin Fallon Sherrock geht mit großem Selbstbewusstsein in die Weltmeisterschaft.

Der Einzug ins Finale beim Nordic Darts Masters habe ihr gezeigt, „was ich zu leisten im Stande bin“, sagte die 27 Jahre alte Engländerin dem Fachportal „Checkout - Der Darts-Podcast“. Wenige Tage vor ihrem Erstrundenmatch gegen den Engländer Steve Beaton am Sonntagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kündigte Sherrock an: „Wenn ich in Form bin, kann ich jeden schlagen!“