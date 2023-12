Darts-WM Darts-Profi Pietreczko droht Publikum mit Boykott

Deutschlands Darts-Senkrechtstarter Ricardo Pietreczko hat dem Publikum bei der WM in London offen mit Nicht-Beachtung gedroht. Der 29 Jahre alte Nürnberger sprach von „einer Boykottandrohung, mit dem Publikum zu interagieren“, falls ihn erneut Zuschauer auspfeifen sollten. „Wenn man mich nicht sehen will, verstehe ich nicht, warum ich so etwas Respektloses akzeptieren sollte. Es ist ein Unding, weil es einfach respektlos ist“, sagte Pietreczko, Spitzname Pikachu, der Deutschen Presse-Agentur vor seinem WM-Start in London.