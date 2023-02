Start der Premier League : Darts-Profi Dobey verblüfft mit Sieg Kritiker

In der Premier League gewann Chris Dobey den ersten Spieltag. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa/Archivbild

Belfast Nach den Diskussionen um seine Nominierung hat Darts-Profi Chris Dobey den Kritikern die bestmögliche sportliche Antwort gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Turniersieg zum Start der Premier League in Belfast soll für den Engländer mit dem Spitznamen „Hollywood“ aber noch lange nicht das Ende sein. „Ich bin auf den Geschmack gekommen, und ich liebe es. Ich will die ganze Zeit oben stehen“, sagte Dobey. Am späten Donnerstagabend hatte er nacheinander den Schotten Peter Wright (6:3), Landsmann Nathan Aspinall (6:4) sowie den Niederländer Michael van Gerwen (6:5) besiegt.

Selbstvertrauen bis zum Himmel

„Ich lebe meinen Traum“, sagte der 32 Jahre alte Dobey. In der Weltrangliste steht er nur auf Platz 21, weswegen an seiner Wildcard für die hochdotierte Darts-Liga Kritik aufkam. Die nicht berücksichtigten Joe Cullen und Luke Humphries hatten sich beschwert, weil sie als Vorjahresfinalist beziehungsweise Weltranglistenfünfter übergangen wurden. „Ich weiß, zu was ich im Stande bin. Mein Selbstvertrauen reicht derzeit bis zum Himmel“, sagte Dobey.

Gespielt wird bei der Premier League über 17 Wochen, jeweils am Donnerstagabend. Die nächste Station steigt in einer Woche in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Berlin ist am 30. März dran, der große Finalabend nach 16 Einzelturnieren steigt am 25. Mai in London.

© dpa-infocom, dpa:230203-99-460078/2

(dpa)