Darts : Darts-Profi Clemens startet in die WM-Generalprobe

Der Saarwellinger Dartsprofi Gabriel „Gaga“ Clemens startet an diesem Wochenende bei der WM-Generalprobe bei den Players Championship Finals im britischen Minehead. Foto: dpa/Kieran Cleeves

Minehead Weniger als drei Wochen vor Beginn der Darts-WM in London steigt an diesem Wochenende die Generalprobe. Bei den Players Championship Finals in Minehead wollen die beiden Deutschen Gabriel Clemens und Martin Schindler noch einmal erfolgreich sein, bevor es am 15. Dezember im Alexandra Palace losgeht.

Nach seinem bitteren Vorrunden-Aus beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton schilderte Clemens, er könne auf seine Leistung in den drei Gruppenspielen aufbauen. „Es gibt nur eine Richtung – und die ist nach vorne“, kündigte der beste deutsche Darts-Profi an. In der ersten Runde an diesem Freitag (ab 13.45 Uhr/DAZN und Sport1) spielt der Saarwellinger gegen den Engländer Steve Beaton. Schindler bekommt es mit Ian White (ebenfalls England) zu tun.