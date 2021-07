World Matchplay : Darts-Profi Clemens nach klarer Niederlage raus

Blackpool Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist beim zweitwichtigsten Turnier der Welt direkt in seinem ersten Spiel ausgeschieden.

Der 37 Jahre alte Saarländer verlor beim World Matchplay in Blackpool deutlich mit 2:10 gegen den Portugiesen José de Sousa und zeigte dabei eine enttäuschende Leistung. Für Clemens war es die zweite Teilnahme an dem Turnier, im Vorjahr hatte er noch Englands Ex-Weltmeister Rob Cross besiegt. Vom 19. Juli an, an dem in England nahezu alle Corona-Restriktionen fallen, wird die Zuschauerkapazität der Winter Gardens in Blackpool wieder voll ausgelastet. Das Turnier geht bis zum 25. Juli.