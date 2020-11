Turnier in Salzburg : Darts: Hopp/Clemens „stärkste deutsche Paarung“ für Team-WM

Salzburg Das deutsche Darts-Duo Max Hopp und Gabriel Clemens will die Flaute bei der prestigeträchtigen Team-WM beenden.

„Wir können wirklich auch die ganz großen Jungs an einem Top-Tag schlagen. Es ist auf jeden Fall die spielstärkste Paarung, die wir bisher hatten bei einem World Cup“, sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur vor der Team-WM, die vom 6. bis 8. November in Salzburg stattfindet. Eigentlich hätte das Event schon im Juni in Hamburg steigen sollen, bevor die Corona-Krise für eine Verschiebung sorgte. Auch in Salzburg sind nun keine Zuschauer zugelassen.