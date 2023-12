Turnier in London Darts-Boss: Keine Alkoholkontrollen bei WM

Der Weltverband PDC will auch künftig auf Alkoholkontrollen bei der Darts-WM in London verzichten. Dies sagte Matthew Porter als Geschäftsführer des Verbandes in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. „Bei uns ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, das kontrollieren zu müssen. Einfach, weil es nichts ist, was außer Kontrolle geraten ist“, sagte Porter.