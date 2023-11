Darts Darts-Ansager Bray macht nach der WM Schluss

So ganz kann sich Bray aber nicht vom Darts-Sport lösen. Der PDC will er auch 2024 als Botschafter erhalten bleiben. Zudem soll er bei sogenannten World-Series-Events, die zum Beispiel in den USA und Australien stattfinden, weiter als Referee agieren. Geschäftsführer Matthew Porter sagte: „Die Stimme von Russ ist ein Synonym für unseren Sport. Sein Beitrag zu unserem Sport in den vergangenen 30 Jahren war unglaublich.“