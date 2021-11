Internetausfall in Hoffenheim : Darmstadt und Leverkusen führen FIFA Virtual Bundesliga an

Darmstadt und Leverkusen führen FIFA Virtual Bundesliga an

Internetausfall in Hoffenheim

Die Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 22 ging in ihre zweite Woche. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Während die E-Sportler vom SV Darmstadt ihre Tabellenführung verteidigen, gibt es in der Nord-West-Division einen Führungswechsel. Derweil stoppt das Internet ambitionierte Hoffenheimer.

Die zweite Woche der Virtual-Bundesliga-Saison in FIFA 22 ist gespielt - zumindest zum Großteil. In der Süd-Ost-Division der VBL Club Championship steht weiter der SV Darmstadt an der Spitze.