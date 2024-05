Grand Smash Dang Qiu schlägt Timo Boll im deutschen Tischtennis-Duell

Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien das deutsche Duell mit seinem Teamkollegen Timo Boll gewonnen. Der 27 Jahre alte Einzel-Europameister besiegte den 16 Jahre älteren Rekord-Europameister in der zweiten Runde in 3:1 Sätzen.