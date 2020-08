Tischtennis : Dang Qiu gewinnt Finale beim „Düsseldorf Masters“

Dang Qiu gewann das Finale gegen Steffen Mengel mit 4:1 in Sätzen. Foto: Marius Becker/dpa

Düsseldorf Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat das Finalturnier des „Düsseldorf Masters“ gewonnen.

Der 23-Jährige vom Pokalsieger ASV Grünwettersbach setzte sich im Endspiel in 4:1-Sätzen gegen den Überraschungsfinalisten Steffen Mengel vom Bundesliga-Club Post SV Mühlhausen durch. Dang Qiu bestätigte damit seine starke Form in diesem Jahr, in dem er bereits vor der Corona-Pause die Portugal Open und damit sein erstes internationales Turnier gewonnen hatte.