Europa ausgeschieden : Damwon dominiert MAD Lions im Viertelfinale der LoL Worlds

Reykjavik Der Traum ist aus: MAD Lions hat gegen Titelverteidiger Damwon die Überraschung verpasst und ist nach einem klaren 0:3 aus der LoL-WM ausgeschieden. Ganz ohne Chance waren die Europäer jedoch nicht.

In der Gruppenphase hatte sich MAD Lions erst in letzter Sekunde im Tiebreaker in die Playoffs gespielt, mit Damwon daraufhin aber ein schweres Los bekommen. Bereits in der ersten Partie stellten die Koreaner ihre Favoritenrolle unter Beweis. MAD Lions verlor schon früh komplett die Kontrolle über das Spiel, und ließ sich in unter 30 Minuten abfertigen.