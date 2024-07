100 Jahre Weltschachverband Dame, König, KI: Schach und die Macht der Maschinen

Dem Gegner vor dem finalen Zug ein letztes Mal in die Augen schauen: Das ist schwierig, wenn auf der anderen Seite ein Computer sitzt. Einst spielten nur Menschen Schach. Als am 20. Juli vor 100 Jahren der Internationale Schachverband in Paris gegründet wurde, waren Künstliche Intelligenz (KI) und Duelle „Mensch gegen Maschine“ noch Ideen der Zukunft, könnte man meinen. Doch der Grundstein, dass Schach bei der KI-Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt, wurde bereits davor gelegt.