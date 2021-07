Keine Überraschung bei Quali : Dallas will Revanche im Sommerturnier der Overwatch League

Los Angeles Die Sieger der vergangenen Turniere, Dallas Fuel und Shanghai Dragons, haben sich mit einer Siegesserie erneut für die Teilnahme an dem Sommerturnier der Overwatch League qualifiziert.

Bei den letzten Turnieren trafen die beiden Teams im Endspiel aufeinander. Während Dallas das erste Turnier gewann, konnte sich Shanghai im zweiten durchsetzen. Die Rivalität wird noch verstärkt, da Fearless in der letzten Saison für Shanghai gespielt hatte. Auf dem Weg ins Finale am 18.07. müssen sich die beiden Rivalen noch gegen die Teams Atlanta Reign und Chengdu Hunters beweisen.

Zum ersten Mal in dieser Saison hatte auch das europäische Team Paris Eternal die Chance auf die Turnierteilnahme, scheiterte jedoch in der K.o.-Runde an Washington (2:3). Für den deutschen Spieler Emir „Kaan“ Okumus und sein französisches Team geht es erst in der Vorrunde für das nächste Turnier weiter.