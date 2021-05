Finale des ersten Ligaturniers : Dallas Fuel siegt beim Maiturnier der Overwatch League

Ungeschlagen setzt sich Dallas Fuel in Finale des May Melee gegen Shanghai Dragons durch und gewinnt ihren ersten Turnier-Titel der Overwatch League. Foto: Blizzard Entertainment/dpa

Hawaii Nach einer niederlagenfreien Serie im May Melee Turnier der Overwatch League hat sich Dallas Fuel im Finale gegen Shanghai Dragons (4:2) durchgesetzt.

Das chinesische Team scheiterte bereits in der Runde zuvor an Dallas, sicherte sich aber durch den Sieg gegen Florida Mayhem (3:0) eine zweite Chance im Finale. Ausgerechnet der ehemalige Shanghai-Spieler Eui-Seok „Fearless“ Lee führe Dallas zum Titel. Das Team auf dem sechsten Rang in der Westregion war ursprünglich kein Titel-Favorit.