Biathlon : Dahlmeier steht auf der anderen Seite

Annecy 26-Jährige wird beim Biathlon-Weltcup in Frankreich als ZDF-Expertin auftreten.

Mit ihrem Experten-Job beim ZDF hat Laura Dahlmeier sogar Magdalena Neuner überrascht. „Ich habe es nicht erwartet, weil ich immer gedacht hatte, dass Laura eine ist, die es jetzt nicht so gut kann mit Medien und so. Sie hat immer gute Interviews gemacht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist nicht ihre Leidenschaft“, sagte die Biathlon-Rekordweltmeisterin. Die 32-jährige Neuner begleitet bei der ARD im Wechsel mit Kati Wilhelm das Geschehen rund um die Skijäger.

Dahlmeier hatte ihre Karriere nach der Vorsaison als siebenmalige Weltmeisterin beendet, studiert nun Sportwissenschaften in München. Die 26-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen wird zusammen mit dem langjährigen ZDF-Fachmann Sven Fischer beim Weltcup im französischen Le Grand Bornand von diesem Donnerstag an erstmals ihre Expertise einbringen (14.30 Uhr/Sprint der Männer). „Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen“, sagte Dahlmeier. Im neuen Jahr wird sie noch beim Weltcup in Ruhpolding Mitte Januar und bei der WM in Antholz (Italien) Mitte Februar vor der ZDF-Kamera stehen.