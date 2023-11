WM im Battle-Royale-Shooter DACH-Team Acend will bei PUBG Global Championship überzeugen

32 Teams aus der ganzen Welt haben sich für das Jahresfinale in PUBG qualifiziert. Für die E-Sportler von Acend ist die Zielsetzung klar - es soll um den Titel gehen: „Ich denke, wir sind hier, um zu gewinnen“, erklärte Acend-Profi Christian „Itzz_ChrizZ“ Blank auf dpa-Nachfrage. „Wir wissen, was wir können und wozu wir in der Lage sind.“