Major-Qualifikation : CS:GO-Team von BIG aus Dreamhack Open Fall ausgeschieden

Stockholm Das deutsche Counter-Strike-Team BIG ist aus dem Titelkampf der Dreamhack Open Fall ausgeschieden. In der dritten Runde der Lower Bracket unterlagen die Deutschen dem dänischen Team von Heroic mit 1:2.

Das Spiel gegen Heroic ging über weite Strecken Hin und Her. Zunächst gewannen die Dänen die von ihnen gewählte Karte Vertigo deutlich mit 5:16. Daraufhin gewann BIG ebenso deutlich Mirage mit 16:8. Auf Nuke war Heroic dann erneut stärker und besiegte BIG mit 16:5.

BIG startete zuvor nach einer guten Gruppenphase mit einem knappen 2:1-Sieg (13:16; 16:13; 16:10) gegen G2 Esports in die Playoffs. In der nächsten Runde traf BIG auf Vitality, gegen die die Deutschen allerdings in zwei Runden mit 11:16 verloren.