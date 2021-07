Offline-Turnier : CS:GO-Team Navi gewinnt IEM Cologne gegen G2 Esports

Köln Nach eineinhalb Jahren des Online-Wettkampfs gewinnt Navi das erste LAN-Turnier in Counter-Strike seit Anfang 2020. Der Dritte der Weltrangliste setzt sich gegen G2 durch. Ein Favorit scheitert früh.

„Es fühlt sich an, als könnte uns offline niemand schlagen“, sagte Navis Starspieler Oleksandr „s1mple“ Kostyliev, nachdem er mit seinem Team die Trophäe in die Höhe streckte - und vor einer Champagnerdusche. „Wir müssen noch an vielem arbeiten, aber wir haben dieses Turnier gewonnen!“

Das Turnier wurde nach rund eineinhalb Jahren der Online-Wettkämpfe erstmals wieder in einer LAN-Umgebung gespielt. Die Teams spielten in einem Hotel in Köln in nach Mannschaften getrennten Räumen.