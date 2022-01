Nach Auftaktniederlage : CS:GO-Team BIG nur Gruppendritter bei Blast Premier Spring

Kopenhagen Das deutsche Team BIG ist mit einer durchwachsenen Leistung in das Counter-Strike-Turnier Blast Premier Spring gestartet. Für die Berliner Organisation reichte es in der Gruppenphase des Turniere nur für den dritten Platz.

„Wir wissen, dass wir eigentlich besser sind“, twitterte BIG-Spieler Josef „faveN“ Baumann nach der zweiten Niederlage in der Gruppenphase gegen Ninjas in Pyjamas (NiP). Im Auftaktspiel des Turniers Unterlagen die Berliner gegen die schwedische Organisation zunächst knapp mit 12:16. Mit einem Sieg gegen Complexity kämpfte sich BIG dann noch einmal zurück ins Turnier - nur um in der Revanche gegen NiP erneut zu verlieren.