Wegen Ton- und Videoaufnahmen : CS:GO-Spielervereinigung protestiert vor Blast Fall Finals

Kopenhagen Aufruhr vor dem Beginn der Blast Premier Fall Finals: Erst nach zwei Stunden begann die erste Serie des Tages, da sich die Spieler gegen umstrittene Regeln zu Sprach- und Bildschirmaufnahmen wehren. Der Veranstalter Blast wollte auf die Spieler zunächst nicht zukommen - nun soll es Gespräche geben.

In einer Mitteilung auf Twitter kritisierte CSPPA die Vorgaben, da durch die Sprachaufnahmen im Stream in der Vergangenheit geheime Strategien öffentlich wurden. Auch die Bildschirmaufnahme sei unverhältnismäßig, da diese die Leistung des Spiels beeinträchtige.

Auch aus Datenschutzgründen sei das Vorgehen fragwürdig. In Zukunft wollen die Spieler die Teilnahme an Turnieren verweigern, solange die Verwendung dieser Daten nicht einwandfrei geklärt sei.

Verhandlungen im Vorfeld seien gescheitert, weil der Veranstalter in den Kritikpunkten nicht auf die Spieler zugekommen sei. Nicolas Estrup, Director of Product and Experience bei Blast, kündigte nach der ersten Serie in einer Stellungnahme Gespräche an. Auf die Forderungen der Spieler ging er jedoch nicht ein. „Wir werden hart daran arbeiten, uns damit zu befassen, was hier heute passiert ist“, sagte er.