Darts-WM Coup wiederholt sich: Hempel besiegt van den Bergh erneut

Landsmann Gabriel Clemens hatte bereits die dritte Runde erreicht und trifft nun auf den englischen Weltklasseprofi Dave Chisnall. Ricardo Pietreczko hat am Samstag gegen Callan Rydz noch die Chance auf einen Einzug in die dritte Runde. In dieser würde ihn ein Duell mit Topfavorit Luke Humphries aus England erwarten.