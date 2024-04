Turnen Cottbuser Kochan gewinnt Qualifikation für Turn-EM

Barren-Weltmeister Lukas Dauser turnte ebenso wie Routinier Andreas Toba (Hannover) keinen kompletten Mehrkampf. Der 30-jährige Unterhachinger trat nur an seinem Spezialgerät sowie am Pauschenpferd, dem Reck und am Boden an. Dabei sorgte der Sportler des Jahres am Barren mit 15,350 Punkten für die höchste Wertung des Tages, nachdem er zuletzt zum Einstieg ins Olympia-Jahr bereits beim Challenge Cup in Osijek mit 15,550 Zählern gewonnen hatte.