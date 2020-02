Fechten : Coronavirus: Säbel-Weltcup doch nicht in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim Der wegen des Coronavirus aus Italien nach Tauberbischofsheim verlegte Weltcup der Säbelfechter darf nun doch nicht stattfinden.

„Vor dem Hintergrund der sich aktuell dynamisch entwickelnden Lage der Corona-Infektionen“, zitierten die „Stuttgarter Nachrichten“ am Donnerstag aus einem Schreiben von Reinhard Frank (CDU), sei die Verlegung „unverantwortlich und inakzeptabel. Aufgrund unserer Verantwortung für den Schutz der Menschen in unserem Landkreis erwarten wir, dass der Fechtclub von dieser Veranstaltung Abstand nimmt.“ Das Sozialministerium in Baden-Württemberg hatte am Donnerstagabend von acht Infektionsfällen in dem Bundesland berichtet.