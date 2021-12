WM in London : „Corona-Bombe“: Untätiger Darts-Verband in der Kritik

London Bei der Darts-WM wird quasi täglich ein neuer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Topspieler rufen nach einem vorzeitigen Abbruch. Und der von einem positiven Test gestoppte Michael van Gerwen erzählt schonungslos über die Schutzmaßnahmen.

Der Darts-Weltverband PDC befindet sich nach den heftigen Corona-Turbulenzen in seiner wohl schwersten Krise und muss nun in einem Themenfeld ran, in dem es mal nicht um Sport, Show und großes Entertainment geht. Es geht tatsächlich um die Frage, ob dieses mit knapp drei Millionen Euro dotierte Turnier mit dem geplanten Finale am 3. Januar aus Gründen der sportlichen Fairness beendet werden kann.

Die (vorläufige) Antwort lautet: So soll es sein. „Das Turnier wird wie geplant vor vollen Zuschauerrängen, wie von der britischen Regierung genehmigt, bis zu seinem Ende am 3. Januar fortgesetzt“, zitierte die „Bild“-Zeitung den Weltverband. Doch erhebliche Zweifel bleiben.

Topstars für WM-Abbruch

„Das Turnier sollte verschoben werden“, hatte Price via Instagram gefordert. Dies sei zwar wahrscheinlich nicht die beste Option, „aber eine Option, mit der ich einverstanden wäre“. Am Vorabend legte der schottische Routinier Anderson nach, nachdem er gegen Englands Ian White einen 0:3-Rückstand in ein 4:3 verwandelte. „Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten“, kommentierte „The Flying Scotsman“.