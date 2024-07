Sommerspiele in Paris „Cool“: Mamas zu Olympia - „Thema wird immer größer“

Wenn Angelique Kerber und Gesa Felicitas Krause in Paris um ihre Olympia-Ziele kämpfen, sind Liana und Lola in ihren Herzen dabei. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und die zweimalige Hindernis-Europameisterin gehen bei den Sommerspielen erstmals als Mütter an den Start. Sie haben damit schon einen bemerkenswerten Weg gemeistert: Die Rückkehr in den Leistungssport. Den Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl (Dressur) und Laura Ludwig (Beachvolleyball) glückte dieses Kunststück gar schon zweimal.