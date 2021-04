Liquid und Navi scheitern früh : Complexity und Furia weiter in CS:GO ESL Pro League Playoffs

Köln Die Playoffs der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League gehen in die finale Phase. Die letzten Plätze im Viertelfinale konnten sich nun Complexity Gaming und Furia sichern.

Complexity setzte sich mit 2:1 gegen Virtus.pro durch und zeigte sich nach einem enttäuschend frühen Aus bei der IEM Katowice wieder in verbesserter Form. Virtus.pro stand schon in der vergangenen Runde vor dem Aus, schaffte gegen das finnische Team Ence aber trotz eines 3:15-Rückstands auf der letzten Karte noch ein starkes Comeback.

Die beiden Teams treffen in den Playoffs nun auf Heroic, Ninjas in Pyjamas, Gambit Esports und Astralis, die als Sieger bereits unter den besten sechs Mannschaften standen. Wer dazu ein Freilos ins Halbfinale erhält, wird in direkten Duellen am Donnerstag ermittelt.