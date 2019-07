Beachvolleyball : Comeback-Ziel: Walkenhorst kehrt 2020 zurück

Hamburg Das könnte der Szene zusätzlich Attraktivität geben: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will 2020 zumindest national auf den Sandcourt zurückkehren.

Die 28 Jahre alte Wahl-Hamburgerin legte nach langer Leidenszeit ihr Comeback-Ziel fest und schließt auch eine Rückkehr auf die internationale Bühne nicht aus. „Dieses Jahr bin ich raus und werde mich auf meine Gesundheit konzentrieren“, sagte Walkenhorst bei der Beach-WM der Deutschen Presse-Agentur. „Doch wenn sich das weiter so positiv entwickelt, will ich im nächsten Jahr auf der deutschen Tour wieder einsteigen.“

Bei einem Heilpraktiker fand Walkenhorst Hilfe. „Inzwischen bin ich schmerzfrei“, berichtete die Weltmeisterin von 2017. Nur die Knie bleiben nach sechs Operationen eine Problemzone. Sie habe wieder große Lust und durchaus auch größere Ambitionen, verdeutlichte Walkenhorst: „International sind ja derzeit alle Plätze vergeben, die Olympia-Qualifikation läuft. Ich will mir auch nicht gleich wieder den ganz großen Druck machen“, sagte die gebürtige Essenerin. Nach Olympia 2020 müsse man dann sehen, „da werden sich einige Teams vielleicht wieder ändern.“

Jeden zweiten Tag versucht die Ex-Profispielerin zu trainieren, „aber immer noch entspannt.“ Im Fitnesscenter arbeitet sie viel mit dem Eigengewicht. An den Ball näherte sie sich erst zaghaft an. „Im Urlaub im April in Spanien habe ich schon wieder einige Bälle gespielt. Das war super anstrengend“, berichtete Walkenhorst.