Weltmeisterschaft in London : Clemens will Darts-Coup wiederholen

London Im Vorjahr wurde Gabriel Clemens zum Helden, weil er Weltmeister Peter Wright bezwang. Seine Stellung als Deutschlands Nummer eins hat er gefestigt, doch der ganz große Triumph bleibt bisher aus.

Es ist ein humorvoller Umgang mit einem Thema, das Clemens durchaus zu schaffen macht. Im November ermahnte er die Menschen, die gerne mal böse Nachrichten an ihn adressieren, mit ernsten Worten: „Manchmal wäre es besser, man würde mal nachdenken, bevor man manche Sachen schreibt oder einfach mal darüber nachdenken, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man bedroht wird oder Dir und deiner Familie schlimme Dinge gewünscht werde.“ Clemens ist als Nummer eins in Darts-Deutschland in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt und wird nun häufiger so geschmäht wie sein Vorgänger Max Hopp.