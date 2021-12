Französischer Youngster : Clem holt den dritten Platz der Dreamhack SC2 Masters Winter

Frankreich Der 19-jährige Starcraft-2-Profi Clément „Clem“ Desplanches hat es beim internationalen Finalturnier der Dreamhack SC2 Masters Winter auf den geteilten dritten Platz geschafft.

In der Gruppenphase gab der französische Youngster keine einzige Map ab und sicherte sich so den ersten Platz (2-0). Im Viertelfinale wartete direkt ein Schwergewicht auf Clem: in einem engen Match setzte sich der Terraner-Spieler gegen den Südkoreaner Cho „Trap“ Seong-ho durch (3:2). Trap gilt als derzeit bester Protoss-Spieler.