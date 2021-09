Einseitiges Finale : Classic überrascht - Cure gewinnt Starcraft 2 WardiTV Summer

Großbritannien Der südkoreanische Starcraft-2-Spieler Kim „Cure“ Doh-wook hat die WardiTV Summer Championship gewonnen.

Mit dem ersten Platz in seiner Gruppe qualifizierte sich der Terraner-Spieler souverän für die K.o.-Runden (3-1). Dort kämpfte er in drei Best-of-Five-Serien hintereinander über die volle Länge (3:2; 3:2; 3:2). Das Finale gewann Cure dann eindeutig – der Protoss-Spieler Kim „Classic“ Doh-woo rang dem Turniersieger in der Best-of-Seven-Serie lediglich eine Map ab (4:1).