Rückblick : Chronologie des Sports im Jahr 2020 - Teil 3

Berlin Fußball-Euromeisterschaft und die Olympia in Tokio sollten die Highlights des Sportjahres 2020 werden. Doch dann kam Corona.

04.08. Die 36 Profi-Vereine beschließen ein einheitliches Vorgehen zur Rückkehr einiger Fans in die Fußball-Stadien.

23.08. Der FC Bayern schafft das Triple und holt sich zum dritten Mal den Titel in der Champions League.

10.09. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel startet ab 2021 in der Formel 1 für das britische Werksteam Aston Martin.

14.09. Tennisprofi Alexander Zverev verpasst bei den US Open in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel durch eine Final-Niederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem.