Fnatic ausgeschieden : China dominiert Viertelfinalspiele der LoL-Weltmeisterschaft

Madrid FunPlus Phoenix und Titelverteidiger Invictus Gaming stehen im Halbfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Madrid. Somit sind sowohl der koreanische Vizemeister Griffin als auch der europäische Vizemeister Fnatic aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

In der nächsten Instanz treffen sich Splyce und T1 sowie G2 Esports und DAMWON Gaming am Samstag zur zweiten Runde der Viertelfinalbegegnungen. Gemeinsam mit FunPlus Phoenix und Invictus Gaming werden die Teams dann am kommenden Wochenende ebenfalls in Madrid die Halbfinalspiele austragen, bevor die Weltmeisterschaft beim großen Finale in Paris ihren Höhepunkt findet.