Überraschungssieg : Celtic Worms gewinnt DFB ePokal - Finalsieg gegen 1. FC Köln

Erstmals hat der Deutsche Fußball-Bund den DFB ePokal ausgetragen. Mit Celtic Worms FC hat sich am Ende ein Überraschungsteam den Titel gesichert. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin Die FIFA-Spieler von Celtic Worms sind erster Titelträger des DFB ePokals. Im Finale des Pokalwettbewerbs des Deutschen Fußball-Bundes hat sich das E-Sport-Team gegen den 1. FC Köln durchgesetzt.

Auf nationaler Ebene sind die Wormser Spieler zudem keine Unbekannten. Kai „Hensoo“ Hense und Philipp „Eisvogel“ Schermer wurden 2019 sogar in die deutsche eNationalmannschaft berufen.

In eben jenen Kreis kehren sie nun zurück. Für die FIFA-Profis von Celtic Worms lohnt sich der Pokalerfolg nämlich nicht nur finanziell. Neben dem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, werden die Spieler in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen.