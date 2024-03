Schach Carlsen und Unternehmer Buettner starten Grand-Slam-Tour

In ferner Zukunft soll die Serie auch ohne Carlsen stattfinden können. „Wenn sich das Turnier so auf Top-Niveau etabliert hat, wie ich mir das vorstelle und es in ein paar Jahren auch ohne Magnus als Publikumsmagnet funktioniert, dann können wir umschwenken auf 'nur' Grand-Slam-Tour“, sagte Buettner. „Aber solange er spielen will und der Markt so ist, dass ohne Magnus gar nichts geht, werden wir garantieren, dass er spielt.“