Rudern : Bundestrainerin Bielig: Langfristiger Aufbau bis 2028

Dresden Nach der enttäuschenden WM mit nur einer Medaille muss sich der Deutsche Ruderverband auf weitere magere Jahre einstellen. Die Olympischen Spiele von Paris 2024 kommen beim Neuaufbau der Bootsklassen zu früh.

Die 64-Jährige will an dem Konzept festhalten, Boote an Stützpunkten zusammenzuziehen. „Aber wenn sich ein toller Doppelzweier herauskristallisiert, der aus einer Region kommt, ja mein Gott, warum sollen die nicht daheim trainieren? Natürlich Pflichtmaßnahmen wie Trainingslager ausgenommen. Aber im Vorfeld zu sagen: „Dahin komme ich nicht, weil das Essen schlecht ist oder die Betten zu hart sind...““, sagte Bielig.