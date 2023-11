Schwimmen Bundestrainer: Struktur- und Führungsproblem im Verband

Nach Ansicht des Coaches, der unter anderen Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock in Magdeburg trainiert, wirken sich die Probleme im Verband auch auf den Leistungssport und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris aus. „Wir versuchen natürlich für die Leistungsträger irgendwo ein ruhiges Fahrwasser zu schaffen, damit sie gut in die Spiele kommen. Aber letztendlich kann man nicht davon sprechen, dass wir eine strukturierte und professionelle Vorbereitung fahren dazu“, sagte er.