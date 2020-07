World Matchplay : Bühne plus Vorhang: Darts-Klassiker ohne gewohnte Ekstase

Milton Keynes Das Darts-Highlight World Matchplay kann nach rund vier Monaten Corona-Pause doch steigen - allerdings ohne Publikum und in einer anderen Stadt. Zu den Hauptfiguren zählt diesmal ein Saarländer.

Das World Matchplay findet nicht mehr in den legendären Winter Gardens von Blackpool, sondern in Milton Keynes statt. Die Zuschauer vor Ort, die bunten Kostüme und Gesänge müssen wegen des Coronavirus diesmal auch ersatzlos entfallen. „Wir spielen auf einer großen Bühne, aber hintendran wird wohl ein Vorhang hängen“, sagte der deutsche Teilnehmer Gabriel Clemens zum tristen Ambiente.

„The German Giant“ und seine Kollegen sind nach der Zwangspause froh, dass es nun weitergeht, auch wenn der Eventcharakter in Corona-Zeiten zunächst Pause hat. „Wir spielen natürlich auch ohne Zuschauer, denn wir verdienen Geld damit. Wenn es momentan nicht möglich ist, spielen wir lieber ohne als gar nicht“, erklärte Clemens. Vergangene Woche ging der Weltverband PDC mit einer fünfteiligen Summer Series an den Start, weitere Geisterturniere sind angesetzt. Doch wie kann der Darts-Sport, der normal nur bei den Aktiven selbst den notwendigen Abstand garantiert, überhaupt zurück zum alten Party-Modus?

Dass damit auch die populäre Ally-Pally-Party in London rund um den Jahreswechsel wackelt, ist logisch. „Stand heute ist, die WM soll stattfinden und auch im Ally Pally, mit geringeren Zuschauerzahlen“, sagte der Funktionär. Wie schnell in Pandemiezeiten aber Pläne des Sports gekippt werden, haben die vergangenen Monate gezeigt. Das Finale der Premier League steigt sonst wie die WM stets in London. 2021 findet es erstmals in Berlin statt.