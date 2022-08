Schwimm-EM in Rom : Bronze für deutsches Wassersprung-Duo - Punzel patzt

Rom Timo Barthel und Jaden Eikermann holen die vierte EM-Medaille für das deutsche Sprungteam. Tina Punzel leistet sich dagegen ungewohnte Fehler.

Am Tag nach der Freistellung von Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow gab es zwar die vierte Medaille für das deutsche Sprungteam in Rom. Es lief aber bei Weitem nicht so gut wie erhofft. „Ich weiß, ich habe mehr drauf. Aber heute sollte es einfach nicht sein“, sagte Punzel. Richtig frustriert sei sie aber nicht. Vom Drei-Meter-Brett zählte Deutschlands beste Wasserspringerin zu den Topfavoritinnen, sie kam aber von Beginn nicht gut in den Wettkampf.