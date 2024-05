Kanu Brendel und Kajak-Vierer schaffen sofortige Olympia-Quali

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel hat sich auch für die Spiele in Paris qualifiziert. Beim ersten Weltcup im ungarischen Szeged kam der 36-Jährige im Canadier-Einer über 1000 Meter auf Platz vier und schaffte damit die Norm. „Vierter ist normalerweise ärgerlich, aber es ist die Olympia-Quali und das zählt“, sagte der Routinier, der in der Saisonvorbereitung durch Verletzung ausgefallen war, nun aber schnell wieder den Anschluss an die Weltspitze gefunden hat.