Kanu-WM : Brendel stockt Medaillen-Konto auf: Gold und Silber

Halifax Die Rennkanu-WM in Kanada schienen für das deutsche Team unter keinem guten Stern zu stehen. Doch in den Finals lieferte das Team. Und wieder holte Vorzeige-Kanute Sebastian Brendel Medaillen.

Sportdirektor Kahl: „Besser, als zu erwarten war“

Das Flaggschiff des Verbandes, der Kajak-Vierer der Männer, hatte bei den Titelkämpfen den Sieg verpasst. Die bei den Olympischen Spielen in Tokio noch knapp geschlagenen Spanier gewannen diesmal vor dem Olympiasieger-Boot mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf und Max Lemke. „Dass es schwer wird, die Spanier zu knacken, war uns von vornherein klar. Deshalb sind wir mit der Silbermedaille sehr zufrieden. Es war schon viel Druck da“, sagte der Dresdner Tom Liebscher und blickte voraus: „Bei der EM in München sind die Spanier nicht am Start. Da sind wir Gold-Anwärter und werden das auch so annehmen.“