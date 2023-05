Volleyball BR Volleys starten erfolgreich ins Finale

Zum Auftakt der Final-Serie Best of five gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen siegte der Hauptstadtclub verdient mit 3:1 (25:21, 25:22, 28:30, 25:19). Vor 6892 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle lieferten sich beide Mannschaften einen spannenden und über weite Strecken ansehnlichen Schlagabtausch. Zur zweiten Begegnung treffen sich beide Teams bereits am Donnerstag am Bodensee wieder, die dritte Partie findet nur 48 Stunden später am Samstag wiederum in Berlin statt.